Reha Muhtar, babasını paylaşıp isyan etti! "Tekerlekli sandalyeyle ifade verdi"
Türkiye'nin konuştuğu Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında yaşanan şiddet ve velayet davası krizinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 63 yaşındaki ünlü televizyoncu Reha Muhtar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 93 yaşındaki babasının noter tespit görüntüsüyle ifade vermesine isyan etti. Muhtar paylaşımında "Bugünler de geçecek babacım sen rahat ol" dedi. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında yaşananlar ve Muhtar'ın sitem dolu paylaşımı...
Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında 'şiddet' ve 'velayet davası' krizi gün geçtikçe tırmanmaya devam ediyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayda 'Reha Muhtar-Deniz Uğur krizi' son dönemlerde en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi. İkili sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla, ortaya attıkları iddialarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak ünlü televizyoncu Reha Muhtar yaptığı paylaşımda 92 yaşındaki babasının ifade vermesine isyan etti.
Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında dünyaevine girmiş, çift 2 yılın ardından 2009 senesinde anlaşamayarak boşanmıştı. Deniz Uğur'un bu beraberlikten Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında iki çocuğu olmuştu. Deniz Uğur geçtiğimiz aylarda eski eşi Reha Muhtar'a çocuklarına şiddet uyguluyor iddiasıyla velayet davası açmış ve kazanmıştı. Mahkeme ikilinin kızları M.D.M.'nin (13) geçici velayetinin 2 ay süreyle anneye verilmesine, Muhtar'ın da bu süreçte kızına yaklaşmamasına karar vermişti.
Velayet davasının ardından harekete geçen Deniz Uğur, Instagram hesabından yaptığı 'gizli ses kaydı' paylaşımı ile yaşanılan krizi bir üst seviyeye taşımıştı. Uğur ses kaydını paylaşırken "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" demişti.
Gündeme bomba gibi düşen ses kaydında Reha Muhtar'ın kızına "5 dakikan var, hazırlan. Kırarım şimdi o bilgisayarı. Lan yürü. Allah'ın belası kadın." dediği de net şekilde duyulmuş, ünlü televizyoncu ses kayıtlarının ifşalanmasının ardından adeta çılgına dönerek olayın perde arkasını şu ifadelerle açıklamıştı;