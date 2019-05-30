Regl sancısına son verin! İşte adet ağrısına iyi gelen besinler
Kadınların her ay baş belası olarak nitelendirdiği regl sancılarını azaltmak için bazı besinler tüketebilirsiniz. Peki adet ağrılarını azaltan besinler hangileridir?
Kadınlar sadece Regl döneminde değil, o dönemin öncesinde ve sonrasında da çeşitli ağrılarla başa çıkmaya çalışırlar. Örneğin, regl sürecine birkaç gün kala kadınların geneli susuzluk, iştah değişimi, vücutta ödem, yorgunluk ve cilt problemleri yaşar. Bunlara ek olarak bağırsak problemleri, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar baş gösterir.
Kimi kadınlarda sakin geçen adet dönemi, bazılarında ise şiddetli bir şekilde görülür. Uzmanlar bu dönemin ağır psikolojik rahatsızlıklara dönmemesi için; düzenli yürüyüş ve spor egzersizlerini öneriyor. Bunun yanı sıra normal yaşam fonksiyonlarını bozmadan her gün aynı saatte uyanmak ve aynı saatte uyumak gerekir. Tüm bu durumlar dışında da regl öncesi ve sırasındaki ağır sancıları azaltmak için bazı besinler tüketilmelidir. Peki o besinler hangileridir?
Bitter çikolata: Değişen hormonlarda en fazla mutluluk hormonunun azalması kadınları olumsuz etkiler. Bu süreçte magnezyum bakımından zengin olan bitter çikolata bol bol tüketilmelidir. Bu besin hem kan oranını düzenler hem de içerdiği serotonin maddesi beyin fonksiyonlarını hareketlendirerek stres ve depresyonu azaltır.
Yoğurt: Regl öncesi ve sonrası sürekli şişkinlik hisseden kadınların bu süreci atlatmasındaki en doğal besinlerden biride yoğurttur. Özellikle bu süreçte vücut ciddi oranda kalsiyum kaybeder. Yoğurt içerdiği kalsiyum maddesi sayesinde bu olumsuzluğun yaşanmasını önler. Yanı sıra sindirimi kolaylaştırarak vücudun ödem toplamasını ve şişkinlik yaşamasını önler.