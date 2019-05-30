Regl sancısına son verin! İşte adet ağrısına iyi gelen besinler

Kimi kadınlarda sakin geçen adet dönemi, bazılarında ise şiddetli bir şekilde görülür. Uzmanlar bu dönemin ağır psikolojik rahatsızlıklara dönmemesi için; düzenli yürüyüş ve spor egzersizlerini öneriyor. Bunun yanı sıra normal yaşam fonksiyonlarını bozmadan her gün aynı saatte uyanmak ve aynı saatte uyumak gerekir. Tüm bu durumlar dışında da regl öncesi ve sırasındaki ağır sancıları azaltmak için bazı besinler tüketilmelidir. Peki o besinler hangileridir?