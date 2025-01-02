Regaip Kandili, yurt genelinde idrak edildi! Camiler doldu taştı

"BUGÜNLERDE ORUÇ TUTALIM, SADAKA VERELİM"

Regaip gecesini takip eden gün oruç tutmanın manevi açıdan çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Kapukaya, şu ifadeleri kullandı:

Bu mübarek geceyi, Kur'an-ı Kerim okuyarak, ülkemizin, milletimizin ve tüm mazlumların esenliği için dua ederek değerlendirmeliyiz. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmalı, sadaka vermeli ve kimsesizlerle bu manevi atmosferi paylaşmalıyız.