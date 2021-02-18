Regaip kandili mesajları yeni kısa yazılı resimli kandil tebrik sözleri
Bugün müslüman aleminin en kıymetli günlerinden biri olan Regaip kandili idrak edilecek. Bu mübarek günde Allah'ın rızasını kazanmak için bol bol dua edilmeli, sevdiklerimizin hayır dualarını almalıyız. Sizler için hareketli resimli, kısa yazılı Regaib Kandili mesajları hazırladık. İşte 2021 yılı resimli yeni kandil mesajları sözleri...
Bugün mübarek 3 aylar içinde olan ilk kandil gecesi idrak edilecek. Yılın ilk kandil gecesine özel sevdiklerinize, akrabalarınıza, eşinizi, dostunuza yollayacağınız resimli regaip kandili mesajlarını sizler için hazırladık. İşte ihsan gecesi olan Regaib kandiline özel resimli mesajları ve kısa kandil kutlama sözlerini sizin için hazırladık.
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun
Allah’ım! Bizleri Regaip’le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan’ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.
Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…