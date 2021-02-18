Regaip kandili mesajları yeni kısa yazılı resimli kandil tebrik sözleri

Bugün mübarek 3 aylar içinde olan ilk kandil gecesi idrak edilecek. Yılın ilk kandil gecesine özel sevdiklerinize, akrabalarınıza, eşinizi, dostunuza yollayacağınız resimli regaip kandili mesajlarını sizler için hazırladık. İşte ihsan gecesi olan Regaib kandiline özel resimli mesajları ve kısa kandil kutlama sözlerini sizin için hazırladık.