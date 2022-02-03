Regaip Kandili mesajları resimli ayetli 2022 en güzel hadisli kandil tebrikleri

Bugün kandil hayırlı kandiller... İslam aleminin heyecanla beklediği 3 aylar başladı. Bugün Regaib Kandili idrak edilecek. Bu mübarek affı ve fazileti bol kandil gecesinde sevdiklerinize yollayacağınız iç ısıtan maneviyat yüklü resimli kandil mesajlarını sizler için hazırladık. Regaip Kandil mesajarı ve Hayırlı Kandiller sözleri için en doğru adrestesiniz. İşte, WhatsApp, Instagram, Facebook ya da diğer platformlarda paylaşabileceğiniz en güzel, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajları sözleri 2022