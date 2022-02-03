Regaip Kandili mesajları resimli ayetli 2022 en güzel hadisli kandil tebrikleri
Müslüman alemine Allah'ın ayı Ramazan'ın yaklaştığını müjdeleyen 3 aylar Recep ayı ile başladı. Recep ayı içinde olan ilk kandil Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Bu arınma, temizlenme gecesine özel en güzel Regaib Kandili mesajlarını, resimli kandil kutlama sözlerini ve Regaip Kandili hadisli mesajları sizler için derledik. Regaib Kandili mesajı yollayabilir, hayır dualarında yerinizi alabilirsiniz.
Bugün kandil hayırlı kandiller... İslam aleminin heyecanla beklediği 3 aylar başladı. Bugün Regaib Kandili idrak edilecek. Bu mübarek affı ve fazileti bol kandil gecesinde sevdiklerinize yollayacağınız iç ısıtan maneviyat yüklü resimli kandil mesajlarını sizler için hazırladık. Regaip Kandil mesajarı ve Hayırlı Kandiller sözleri için en doğru adrestesiniz. İşte, WhatsApp, Instagram, Facebook ya da diğer platformlarda paylaşabileceğiniz en güzel, dualı, hadisli ve resimli Regaip Kandili mesajları sözleri 2022
Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip kandilidir. Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir.
Regaip kandili mesajları Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.