Regaip kandili ibadetleri Diyanet neler yapılır özel namazı ve duası
Regaip Kandili gecesinde okunacak dualar hangileri, Regaib kandili namazı kaç rekat, ne zaman ve nasıl niyet edilerek kılınır. Kandil duası ve kandil namazını hazırladık.
Regaip Kandili ihsanı bol bir gece olduğu için dualar ve namazlarla geçirilmeli. Peki Regaib kandilinde okunacak dualar hangileri , regaip kandili namazı kaç rekat ve ne zaman nasıl niyet edilerek kılınır? Regaip Kandili ibadetleri hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri derledik. Önce Regaip Kandili'nde peygamberimizin okuduğu duayı sizlere verelim. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in aktardığına göre Peygamberimizin Regaip kandili duası şöyle; "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".
"Regaip" kelimesinin, "arzu, istek, emel, tutku" anlamlarına geldiğini hatırlatan Görmez, Peygamberimizin ettiği bu duayı İslam alemi için şu şekilde yapmayı tavsiye etti; "Allah'ım, aziz milletimiz ve bütün Müslüman kardeşlerimiz için recep ve şaban ayını mübarek kıl ve ramazan ayına hayırla kavuşmayı bizlere nasip eyle."
Regaip Kandili namazı kaç rekat saat kaçta nasıl kılınır: Regaip Kandili gecesinde tespih ve hacet namazı kılabileceğiniz gibi kaza namazı da kılabilirsiniz. Regaip namazı akşamla yatsı arasında kılınır. Yani saat 20.00 ile 21.15 arasında regaip kandili namazını kılabilirsiniz. Regaip Kandili'nde hacet namazı 12 rekat olarak kılabilirsiniz. Regaip Kandili Hacet namazını Kadir Suresi ile olduğu gibi Ayetel Kürsi ile de kılabilirsiniz.
Regaip Kandili namazı nasıl niyet edilir : Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, iki, dört ya da on iki rekat şeklinde kılınabilir. Kandil namazına ise şöyle niyet edilir; Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerîfin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habîbin, başimızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Allâhü Ekber“.