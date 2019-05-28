Reflüsü olanlar dikkat! Uzmanından uyarılar ve tavsiyeler
Medigold Sultan Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar, reflüsü olanlara uyarılarda bulundu.
Oldukça yaygın olarak görülen Reflü’yü yanlış beslenme tetikliyor. Uzmanlar reflü hastalarının kahve, çay turşu, acı pul biber, soğan, sarımsak, çiğ salata gibi yiyecek ve içecekleri dikkatli tüketmeleri konusunda uyarıyor.
Reflünün göğüs ağrısı ve göğüs yanması gibi şikayetlerle kendini gösterdiğine değinen Medigold Sultan Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Kar, "Reflü mide içinde asidin yemek borusuna geri kaçmasıdır. Geri kaçan asit yemek borusunda ve çevresinde birtakım tahribatlara neden olur ve buna bağlı şikayetler ortaya çıkar. Reflüde pek çok şikayeti bir arada da görebiliriz bu şikayetlerden sadece birini ya da birkaç tanesini de görebiliriz.
Başlıca şikayetler göğüs ağrısı, göğüs yanması, ağza acı su gelmesi, göğüste sıkışma ve baskı hissi, ses kısıklığı, gıcık tarzında kronik öksürük, sırtın ortasına doğru vuran ağrı şeklinde görülebilir. Reflü gecenin bir vakti çok hızlı bir şekilde gelen göğüs ağrısı ile de belirti verdiği ve dönem dönem kalpte ritm bozukluğuna da neden olabildiği için kalp krizi ile karıştırılabilir.
Bu yüzden acil servislere göğüs ağrısı ile başvuran kalp dışı en önemli sebepler arasında gösteriliyor. Bu açıdan göğüs ağrısı ile gelen bu hastaların reflü açısından da mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.