Reflü belirtileri reflüye ne iyi gelir şikayetleri azaltan 7 alışkanlık!
Reflü en çok karşılaşılan mide problemleri arasında yer alıyor. Hayat kalitesini düşüren reflü şikayetlerinin üstesinden gelmeniz için 7 alışkanlığı paylaşıyoruz.
Reflü nedir?
Reflü, toplumda en sık görülen mide sorunları arasında yer alıyor. Hastalık tüm nüfusun %30-40’ını etkilerken, en sık 30-40 yaşları arasında görülüyor. Şişmanlık, karın içi basıncın artması, hamilelik, genetik yatkınlık risk faktörleri, reflü oluşumunda önemli rol oynuyor.
Stres ve beslenme reflü oluşumunda etkili
Stresli iş ve yaşam koşullarının yanı sıra modern şehir hayatıyla birlikte geleneksel yemek tarzı da şekil değiştirmiştir. Ev yemeklerinin giderek daha az tüketilmesi, saati değişen öğünler, hazır gıdalar ve fast food tarzı yiyecekler, kahve, çay, gazlı içecekler ve sigara tüketiminin artması, reflü oluşumunda önemli etkenlerdir.
Reflü şikayetlerini azaltan alışkanlıklar
Tabağınızdaki porsiyonları küçültün: Reflü şikayetlerini azaltan yiyecekler tercih edilmeli ve midenin gereğinden fazla doldurulmamalıdır. Bu durum, yiyeceklerin kolayca geriye kaçmasına sebep olmaktadır.
Yemek yedikten sonra uyumayın: Yemek yedikten sonra en az iki saat kadar yatar pozisyonda olmamaya özen gösterilmelidir. Çünkü bu şekilde mide ile yemek borusu arasında olan açı kaybolmaktadır.