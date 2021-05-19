Reflü belirtileri reflüden korunmak için altın kurallar!

Günümüzde giderek sıklığı artan ve birçoğumuzun refah seviyesini bozan reflü hastalığı, mide asidi ve bunun yanında mide içindeki diğer safra, gıda artıkları gibi içeriğin yemek borusuna doğru geri gelmesidir. Mide ile yemek borusu arasındaki kapağın fonksiyonlarının geçici veya mide fıtığı gibi hastalıklarda kalıcı olarak bozulması sonucunda mide içeriğine karşı hassas ve korunmasız olan yemek borusunda hasar meydana gelir.