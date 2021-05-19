Reflü belirtileri reflüden korunmak için altın kurallar!
Ağza acı su ve gıdaların geri gelmesi gibi şikâyetlere sebebiyet veren reflü hastalığından korunmak için hayat tarzınızda ve diyetinizde dikkat edilmesi altın kuralları Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin anlattı.
Günümüzde giderek sıklığı artan ve birçoğumuzun refah seviyesini bozan reflü hastalığı, mide asidi ve bunun yanında mide içindeki diğer safra, gıda artıkları gibi içeriğin yemek borusuna doğru geri gelmesidir. Mide ile yemek borusu arasındaki kapağın fonksiyonlarının geçici veya mide fıtığı gibi hastalıklarda kalıcı olarak bozulması sonucunda mide içeriğine karşı hassas ve korunmasız olan yemek borusunda hasar meydana gelir.
Ağza acı su ve gıdaların geri gelmesi, yemek borusunda, göğüs kafesinin arkasında yanma gibi çok tipik emâreler haricinde ses kısıklığı, öksürük, astım atakları, göğüs ağrısı, diş çürükleri, boğazda yanma ve ağrı gibi şikâyetlere de yol açabilen reflü hastalığından korunmak için hayat tarzınızda ve diyetinizde dikkat edilmesi altın kuralları Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin anlattı.
1-Varsa aşırı kilolardan kurtulmak ve kilo vermek, reflüden kurtulmak için en önemli basamaklardan biridir. Bunun için düzenli bir diyet ve egzersiz programına uymak, kontrollü kilo vermek yapılabilecek yaşam tarzı değişikliklerinin başında gelir.
2-Yemek alışkanlıklarını değiştirmek söylenilmesi kolay ancak yapılması zor olan faktörlerden biridir. Burada altın kural düzenli üç öğün yemek ve porsiyonları azaltmak olacaktır. Yemeklerdeki porsiyonların azaltılması, tıka basa doymadan masadan kalkılması, mide içindeki basıncı azaltacak ve mide ile yemek borusu arasındaki kapağın üzerindeki baskıyı azaltarak çoğu reflü semptomunu önleyecektir.