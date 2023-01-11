Recep Tayyip Erdoğan Müzesi kuruluyor! Murat Sabuncu devasa projenin ayrıtılarını paylaştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için Kasımpaşa'da seçim öncesine yetiştirilmeye çalışılan bir müze hazırlanıyor. Müzede Erdoğan'ın çocukluğundan futbolculuk yaşamına siyaset öncesi ile özellikle siyasi hayatı boyunca yaşadıkları, öne çıkan sözleri yer alıyor.