Recep Tayyip Erdoğan Müzesi kuruluyor! Murat Sabuncu devasa projenin ayrıtılarını paylaştı
Gazeteci, T24 yazarı Murat Sabuncu bugünkü yazısında Kasımpaşa'da kurulacak olan "Recep Tayyip Erdoğan Müzesi"ni kaleme aldı. Projenin fotoğraflarını ve detaylarını paylaşan Sabuncu, devasa müzenin seçim öncesine yetiştirilmeye çalışıldığını açıklarken, müzede Erdoğan'ın çocukluğundan futbolculuk yaşamına siyaset öncesi ile özellikle siyasi hayatı boyunca yaşadıkları, öne çıkan sözlerine yer verileceğini duyurdu. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için Kasımpaşa'da seçim öncesine yetiştirilmeye çalışılan bir müze hazırlanıyor. Müzede Erdoğan'ın çocukluğundan futbolculuk yaşamına siyaset öncesi ile özellikle siyasi hayatı boyunca yaşadıkları, öne çıkan sözleri yer alıyor.
T24 yazarı Murat Sabuncu, 'İşte projeden fotoğraflar ve detaylar; 'Tayyip Erdoğan Müzesi' kuruluyor, hedef seçim öncesinde açmak' başlıklı yazısında fotoğraflar paylaştı. Sabuncu, "Teyit edemediğim bilgiye göre, müze uzun süredir yapımı süren Tersane İstanbul içinde olacak" ifadelerini kullandı.
Müzede, başta eşi Emine Erdoğan olmak üzere aile fertlerine de yer veriliyor.
Müzede fotoğraflar, videolar, duvarlara ve binanın dışına yansıtılacak özel efektlerle, projeksiyon ve hologram tekniklerinin de kullanıldığı bir hazırlık yapılıyor.