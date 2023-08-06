Recep Tayyip Erdoğan 20 Abdülhamid 33.. Hip Hop 50

Önümüzdeki Cuma, yani 11 Ağustos günü bütün dünya, belki de son iki yüzyılının en önemli olaylarından birinin 50’nci yılını kutlayacak.

Hip Hop müziğin 50’nci yılı…

Yani sokakta RAP diye bildiğimiz müziğin…

11 AĞUSTOS 1983 BRONX’DA BİR APARTMAN DAİRESİ

Her şey 11 Ağustos 1973 günü New York şehrinin Bronx bölgesinde bir apartman dairesinde başladı.

O gün Cindy Campbell isimli bir öğrenci velisi, erkek kardeşinden, okula yardım için bir parti düzenlemesini istedi.

Kardeşinin adı Clive’dı…

Ama Amerika ve dünya o çocuğu, o günden sonra “DJ Kool Herc” olarak tanıyacaktı.

O gün orada, bir apartman dairesinde verilen parti, dünyada sadece bir müzik tarzının değil, yepyeni bir olayın başlangıcı olacaktı.

Hip Hop Müziği ve kültürünün…

ÇİFT TURN TABLE’IN (PLAK ÇALAR) DOĞUŞU

O gün ilk defa çift “Turn Table’lı” müzik çalındı sahnede.

Bugünkü anlamıyla DJ kültürü ve mesleği o gün doğdu.

Şimdi Amerika ve bütün dünya bu olayın 50’nci yılını çok büyük organizasyonlarla kutlamaya hazırlanıyor.

Dünyada hiçbir müzik ve kültür olayı Hip Hop kadar büyük bir etki yaratmadı.

BEATLES MI DAHA UZUN VE ÖNEMLİ; HİP HOP MÜZİK Mİ

Beatles diyenleriniz çıkabilir…Rock n’Roll veya Punk diyenleriniz olabilir.

Hayır, bunların hiç biri Hip Hop kadar dünyanın genç kılcal damarlarına nüfus etmedi.

Bugün Lakers veya Warriers basketbolcularının, Fenerbahçe, Efes takımlarının oyuncularının şort ve tişörtleri tamamen Hip Hop kültürünün eseridir.

TÜRKLER NİYE ÇOK İYİ BREAK DANS YAPARDI

1973 devrimi dünyadaki ilk büyük etkilerinden birini “Break Dance” olarak yaptı.

Break Dance’in ihraç edildiği ilk büyük ülke ise Almanya oldu.

Ve Break Dance ile birlikte Almanya’daki ikinci nesil Türk çocukları da kültürel alanda sahneye çıktı.

80’lerin başında “Elveda Başkaldırı” adlı kitabımın en önemli bölümlerinden biri “Break Dance’ını en iyi Türkler mi Yapar…” başlığını taşıyordu.

Bu hareket aynı zamanda bugün Almanya’daki çok güçlü Türk Hip Hop neslininin da başlangıcıydı.

ZÜLFÜ LİVANELİ’NİN KÜLTÜR KİTABINDA NİYE HİP HOP YOK

Hip Hop, belki bu yazıyı okuyanların çok azının kültür dünyasında yer yer bulabilmiş bir müzik tarzı.

Çünkü Hip Hop, müzikte önceki Beat ve Rock kültürü ile radikal bir paradigma değişimi anlamına geliyor.

O nedenle eski müziğin ağır topları Hip Hop’a nedense ısınamadı.

Mesela Zülfü Livaneli gibi bir müzik bilgininin kültürle ilgili kitabında tek kelime Hip Hop müzik yoktu.

Oysa o kitabın yazıldığı tarihte, Ezhel gibi Türk Hip Hop’çuların şarkılarının müzik platformlarında dinlenme sayıları 100 milyon sınırını geçmeye başlamıştı.

LİSTELERDEKİ İLK ELLİ ŞARKININ 30’U HİP HOP

Hip Hop bir önceki dönemin bütün isyankar kültür kalıplarını kırdı, 60’ların devrimci sayılabilecek müziğini ve müzisyenlerini bir gecede “Müesses Nizam’ın” bekçileri haline çevirdi.

Bugün Spotify, Apple Music, Deezer gibi müzik platformlarının her hafta güncellediği “Türkiye’de En çok dinlenen 50” şarkı listelerine bakarsanız, ne dediğimi daha iyi anlayabilirsiniz.

Keza Yunanistan ile İtalya’nın ilk 50 listeleri de size aynı şeyi söyleyecektir.

İlk 60 şarkının en az 30’u hatta daha fazlası Hip Hop türü bir şarkıdır.

25 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİNDEN DOĞAN MÜZİK

Hip Hop, kökleri en az Blues ve Caz kadar güçlü bir müzik olayıdır.

Kökeninde göçmenlik vardı.

Blues ve Caz köleliğin getirdİği müzikti. Hip Hop ise hayat şartlarından doğan zorunlu bir göçün ürünü.

1950’li yıllarda Porto Rico ve Jamaica’dan Amerika’ya çok güçlü bir göç hareketi yaşandı.

Bu insanlar Bronx’a yerleşti.

Hip Hop’un orada doğması bir tesadüf değildi yani.

Hip Hop ikinci ve asıl büyük dalgasını, 1977 yılında yakalayacaktı.

ELEKTRONİK MAĞAZALARINDAN YAĞMALANAN ALETLER NEREDE BULUNDU

O yıl New York eyaletinde 25 saat süren bir elektrik kesintisi olayı yaşandı.

Bir Türk için son derece normal şey, Amerika için tam bir kabus ve kaosa neden oldu.

En çok yağmalanan yerlerin başında elektronik aletleri satan mağazalar vardı.

Kentin özellikle siyah ve Afrikalı yoksul çocukları girdikleri mağazalardan Amplifikatör, hoparlör ve Turntable’ları yağmaladı.

İşte bu aletlerle bir anda Bronx sokaklarında düzenlenen partiler ortaya çıktı.

Çift Turn Table’la 33 devirli plağın üzerinde .yapılan ileri geri, yavaşlatma hızlandırma hareketleri, bugünkü anlamıyla Hip Hop’un ortaya çıkmasına yol açtı.

RAP’ÇİLER ADİDAS’IN BEYAZ SNEAKER’INI KEŞFEDİYOR

Hip Hop, Bronx’dan; Brooklyn, Queens, Manhattan ve Staten Island’a oradan da Batı sahiline atladı.

Böylece Hip Hop, aynı zamanda çeteleşmenin sosyolojik temelleri oluşturmaya başladı.

Adidas’ın beyaz sneaker’ları bugünkü şöhretini Bronx’lu Hip Hopçuların onun meşhur etmesine borçlular.

İSTANBUL VAROŞLARINI, RİO FAVELLASINA BAĞLAYAN ORTAK DİL

Bugün “Street Fashion” denilen sokak giyimi Hip Hop’tan doğdu.

Ve en önemlisi Hip Hop kendi dilini yarattı.

Yarattığı kelimeler, varolan günlük dili bozarak yeni kelimeler haline getirmesi, el ve beden dili bugün Hindistan’dan İstanbul varoşlarına, Rio de Jenerio favellallarından, Mogadişu’nun arka sokaklarına kadar yayıldı.

O nedenle, bir hip hopçu başka bir hip hopçuyu iki parmağından ve yürüşünden tanır.

Saçık kesim tarzı, metal aksesuar, diz altına uzanan şortlar ve…

Tabii ki Hoodie…

Hip hopçunun üniformasıdır bunlar…

Bu dil belki de dünyanın en evrensel dili haline geldi.

BÖBÜRLENME PADİŞAHIM SENDEN UZUN ‘GHALİ’ VE ŞARKISI ‘BAYNA’ VAR

Hip Hop belki de tarih boyunca en uzun süreli müzik ve kültür olayı haline geldi.

Bir düşünün Cumhuriyet’in en uzun süre iktidarda kalan siyasetçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidar süresi 20 yıl.

Osmanlı’nın en uzun süreli padişahı Abdülhamid 33 yıl tahtta kaldı.

Hip Hop’un egemenlik ömrü ise şimdilik 50 yıl.

Ve müzik olarak etkisi her yıl daha da derinleşerek devam ediyor.

Yani “Böbürlenme Padişahım senden uzun Hip Hop var” desek yalan olmaz.

Ya Türk Hip Hopçuları?

Ezhel, Ben Fero, Uzi, Cakal, Sagopa Kajmer, Patron, Tahribad-ı İsyan, Ceza şimdiden Türk müzik tarihinin en çok dinlenilen sanatçıları haline geldiler.

Bugün İtalyan halkının, Akdeniz’de boğulan göçmenlerin dramına kulak vermesini Tunus göçmeni bir ailenin çocuğu olan Ghali taşıyor.

Girin Spotify’a onun “Bayna” adlı şarkısını dinleyin, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız.

NİYE İKTİDAR YALAKASI ‘YANDAŞ HİP HOP’ TUTMUYOR

Bugün her mahallede, her apartman dairesinde bir çocuk müziğin bu en isyankar, en başına buyruk halini kolayca kendi şarkısı haline getirebiliyor.

Önceden kaydedilmiş hazır ritmler üzerine okunan isyankar şiirler Amerika’nın, Hindistan’ın, Rusya’nın, Afrika’nın, Türkiye’nin varoş sıkıntılarını, evlerde çekilen yoksulluğun gurultusunu, Rap şarkıları haline getiriyor.

İşte o nedenle iktidara yakın “Yandaş Hip Hop” yaratılamıyor.

Çünkü Hip Hop ebedi bir itirazın müziği artık.

Gerçek bir sıkıntı lazım onun için.

YER ALTINDA EN YAYGIN MANTAR İSE YER ÜSTÜNDE HİP HOP VAR ARTIK

Evet her şey bundan 50 yıl önce, 11 Ağustos 1973 günü bir apartman dairesinde başladı ve bugüne geldi.

Tabiatın yeraltında en yaygın canlı sistemi mantarlar ise…

Kenar mahalle yeraltı ve üstünün canlı sistemi de artık Hip Hop…

İyi ki doğdun Hip Hop…

Ve çok yaşa…