Recai Kutan'a veda! Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı.
Ankara'da bir süredir tedavi gören ve 94 yaşında hayatını kaybeden Recai Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
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Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez de dua ederek, katılanlardan helallik istedi.
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Kutan'ın cenazesi, namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.
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