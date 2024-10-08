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Recai Kutan'a veda! Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

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Recai Kutan'a veda! Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın cenaze törenine katıldı.

Recai Kutan'a veda! Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Ankara'da bir süredir tedavi gören ve 94 yaşında hayatını kaybeden Recai Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

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Recai Kutan'a veda! Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kutan'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

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Recai Kutan'a veda! Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez de dua ederek, katılanlardan helallik istedi.

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Recai Kutan'a veda! Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Kutan'ın cenazesi, namaz sonrası aile kabristanında toprağa verildi.

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