Real'i Juventus'u Tottenham'ı tokatladı Ajax finale göz kırptı
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Hollanda ekibi Ajax, deplasmanda İngiliz takımı Tottenham’ı 1-0 mağlup ederek final için avantaj yakaladı.
57 yıllık yarı final hasretine son veren İngiltere'nin Tottenham takımı, 22 yıl sonra yarı finale çıkan Hollanda kulübü Ajax'ı ağırladı. Karşılaşmaya çok etkili başlayan Hollanda ekibi 15. dakikada 1-0 öne geçti.
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Van de Beek Ajax'ı öne geçirdi: Başkent Londra'daki Tottenham Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, Ajax'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ziyech'in ara pasıyla kaleci Lloris ile karşı karşıya kalan Van de Beek, 15. dakikada Ajax'ı öne geçirdi.
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Neres'in şutu direkten döndü: İkinci devrede gol için yüklenen Tottenham'a karşı ani ataklar geliştiren Ajax, 78. dakikada farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı ancak Neres'in şutu direkten döndü.
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Kalan sürede gol olmayınca Ajax, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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