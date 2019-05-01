Real'i Juventus'u Tottenham'ı tokatladı Ajax finale göz kırptı

Van de Beek Ajax'ı öne geçirdi: Başkent Londra'daki Tottenham Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, Ajax'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ziyech'in ara pasıyla kaleci Lloris ile karşı karşıya kalan Van de Beek, 15. dakikada Ajax'ı öne geçirdi.