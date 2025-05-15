Real Madridli genç yıldıza ağır suçlama: Cinsel istismar ve şantaj davası
La Liga'da şampiyonluk yarışından kopan Real Madrid'de, genç oyuncu Raul Asencio ve üç eski takım arkadaşının, 18 yaş altı bir kadının cinsel içerikli görüntülerini izinsiz kaydedip yaydıkları gerekçesiyle yargılanacakları açıklandı.
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışına havlu atan Real Madrid'de futbol dışı olaylar da yaşanıyor.
Dev kulübün kadrosunda yer alan genç yıldız Raul Asencio için gündeme bomba etkisi yaratacak bir iddia düştü.
San Bartolome de Tirajana (Gran Canaria) 3 Numaralı Soruşturma Mahkemesi; Raul Asencio ile Real Madrid'in genç takımlarındaki eski takım arkadaşları Andres Garcia, Ferran Ruiz ve Juan Rodriguez'i, biri 18 yaşının altında olan iki kadının cinsel içerikli görüntülerini kaydedip, rızaları olmadan yaymak suçundan resmen dava etti.
Marca'da yer alan haberde Kanarya Adaları Yüksek Mahkemesi tarafından yayınlanan raporda davaya bakan yargıcın soruşturmayı sonlandıran ve dört şüpheliye karşı cezai kovuşturmayı resmileştiren bir emir yayınladığı kaydedildi.