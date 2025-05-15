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Real Madridli genç yıldıza ağır suçlama: Cinsel istismar ve şantaj davası

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Real Madridli genç yıldıza ağır suçlama: Cinsel istismar ve şantaj davası

La Liga'da şampiyonluk yarışından kopan Real Madrid'de, genç oyuncu Raul Asencio ve üç eski takım arkadaşının, 18 yaş altı bir kadının cinsel içerikli görüntülerini izinsiz kaydedip yaydıkları gerekçesiyle yargılanacakları açıklandı.

Real Madridli genç yıldıza ağır suçlama: Cinsel istismar ve şantaj davası - Resim: 1

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışına havlu atan Real Madrid'de futbol dışı olaylar da yaşanıyor.

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Real Madridli genç yıldıza ağır suçlama: Cinsel istismar ve şantaj davası - Resim: 2

Dev kulübün kadrosunda yer alan genç yıldız Raul Asencio için gündeme bomba etkisi yaratacak bir iddia düştü.

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Real Madridli genç yıldıza ağır suçlama: Cinsel istismar ve şantaj davası - Resim: 3

San Bartolome de Tirajana (Gran Canaria) 3 Numaralı Soruşturma Mahkemesi; Raul Asencio ile Real Madrid'in genç takımlarındaki eski takım arkadaşları Andres Garcia, Ferran Ruiz ve Juan Rodriguez'i, biri 18 yaşının altında olan iki kadının cinsel içerikli görüntülerini kaydedip, rızaları olmadan yaymak suçundan resmen dava etti.

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Real Madridli genç yıldıza ağır suçlama: Cinsel istismar ve şantaj davası - Resim: 4

Marca'da yer alan haberde Kanarya Adaları Yüksek Mahkemesi tarafından yayınlanan raporda davaya bakan yargıcın soruşturmayı sonlandıran ve dört şüpheliye karşı cezai kovuşturmayı resmileştiren bir emir yayınladığı kaydedildi.

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