Real Madridli genç yıldıza ağır suçlama: Cinsel istismar ve şantaj davası

San Bartolome de Tirajana (Gran Canaria) 3 Numaralı Soruşturma Mahkemesi; Raul Asencio ile Real Madrid'in genç takımlarındaki eski takım arkadaşları Andres Garcia, Ferran Ruiz ve Juan Rodriguez'i, biri 18 yaşının altında olan iki kadının cinsel içerikli görüntülerini kaydedip, rızaları olmadan yaymak suçundan resmen dava etti.