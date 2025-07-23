Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde tatil için Antalya'yı seçti!

Valverde, eşi ve çocukları ile Antalya'da tatil yaparken, sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını paylaştı ve 'Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye' notunu düştü.

Yaklaşık 19 milyon takipçisi olan Valverde'nin paylaşımı, bir milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.