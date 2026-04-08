Real Madrid resmen karıştı! 'Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl'

Diario AS ise, "Kötü bir günün umut dolu sonu" manşetini attı. Maç yazısının devamında ise şöyle denildi: "Bir saat boyunca mükemmel bir Bayern Münih takımının insafına kalan Real Madrid, son anlarda toparlandı. Beraberliği neredeyse yakalıyordu. Madrid şimdi Münih'e gidecek ve tur için hâlâ şansını koruyor. Neuer kahramanca bir performans sergiledi."