Real Madrid resmen karıştı! 'Arda Güler bu takımdan derhal ayrıl'
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bayern Münih'e 2-1 yenildi. İspanyol devinin Türk yıldızı Arda Güler ile ilgili verilen karar ise Madrid taraftarlarını çileden çıkardı. İşte detaylar...
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında dün gece evinde Bayern Münih'e 2-1 yenildi. Los Blancos, yarı final için rakibine büyük bir avantaj vermiş oldu. Rövanş maçı 15 Nisan'da Santiago Bernabeu'da oynanacak.
İspanyol gazetesi MARCA, Madrid'in farkı bire indirmesine atıfta bulunarak maç yazısında, "Madrid, teslim olmayı reddediyor" manşetini attı. Devamında ise, "Real Madrid, Bernabeu'da güçlü bir rakibe karşı mağlup oldu; rakip, geri dönüşü engellemek için kendi kalesine kadar geri çekildi. Luis Diaz ve Kane, Kompany'nin takımını öne geçirdi, Mbappe ise farkı bire indirdi." ifadeleri kullanıldı.
Diario AS ise, "Kötü bir günün umut dolu sonu" manşetini attı. Maç yazısının devamında ise şöyle denildi: "Bir saat boyunca mükemmel bir Bayern Münih takımının insafına kalan Real Madrid, son anlarda toparlandı. Beraberliği neredeyse yakalıyordu. Madrid şimdi Münih'e gidecek ve tur için hâlâ şansını koruyor. Neuer kahramanca bir performans sergiledi."
Arda Güler ilk 11'deydi ve etkiliydi
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, özellikle maçın ilk yarısında takımın iyi futbol oynayan ender oyuncularından biriydi. Bir pozisyonda harika ara pasıyla Kylian Mbappe'yi kaleci Neuer ile karşı karşıya bırakan millî futbolcu, isabetli paslarıyla etkili oldu.