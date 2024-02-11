Real Madrid Girona'ya fark attı Arda Güler 13 dakikada klasını konuşturdu
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Arda Güler, Real Madrid'in 4-0 kazandığı Girona maçında son 13 dakikada oyuna girdi ve takımına bir penaltı kazandırdı. Kısıtlı sürede etkili oyunuyla dikkat çeken Arda Güler'in başarılı performansı istatistiklerine de olumlu yansıdı.
La Liga'nın 24. hafta maçında lider Real Madrid, takipçisi Girona'yı konuk etti. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 4-0 galip ayrıldı.
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Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ile 54. dakikalarda Jude Bellingham ve 61. dakikada Rodrygo attı.
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Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna girdi.
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90+1'de çalımlarla Girona ceza sahasına giren Arda, rakibi tarafından düşürüldü ve takımına bir penaltı kazandırdı.
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