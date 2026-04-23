Real Madrid duyurdu! Arda Güler'den kötü haber: Sakatlık sebebiyle sezonu kapattı
İspanyol ekiplerinden Real Madrid, 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in sakatlığını duyurdu.
Real Madrid'de son haftalarda oldukça iyi bir form grafiği yakalayan A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Arda Güler'den kötü bir haber geldi.
Arda Güler, LaLiga'da Real Betis ile oynanacak mücadele öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda yer almamıştı.
Real Madrid Kulübü, milli futbolcu Arda Güler'in sakatlığına dair resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.
Kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan testlerin ardından oyuncumuz Arda Güler'in sağ arka adalesinde zedelenme tespit edilmiştir." denildi.
