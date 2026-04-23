Real Madrid duyurdu! Arda Güler'den kötü haber: Sakatlık sebebiyle sezonu kapattı

Real Madrid duyurdu! Arda Güler'den kötü haber: Sakatlık sebebiyle sezonu kapattı

İspanyol ekiplerinden Real Madrid, 21 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in sakatlığını duyurdu.

Real Madrid duyurdu! Arda Güler'den kötü haber: Sakatlık sebebiyle sezonu kapattı - Resim: 1

Real Madrid'de son haftalarda oldukça iyi bir form grafiği yakalayan A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Arda Güler'den kötü bir haber geldi.

Real Madrid duyurdu! Arda Güler'den kötü haber: Sakatlık sebebiyle sezonu kapattı - Resim: 2

Arda Güler, LaLiga'da Real Betis ile oynanacak mücadele öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda yer almamıştı.

Real Madrid duyurdu! Arda Güler'den kötü haber: Sakatlık sebebiyle sezonu kapattı - Resim: 3

Real Madrid Kulübü, milli futbolcu Arda Güler'in sakatlığına dair resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Real Madrid duyurdu! Arda Güler'den kötü haber: Sakatlık sebebiyle sezonu kapattı - Resim: 4

Kulübün açıklamasında, "Bugün yapılan testlerin ardından oyuncumuz Arda Güler'in sağ arka adalesinde zedelenme tespit edilmiştir." denildi.

