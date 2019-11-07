Real Madrid bozgunu sonrası şok sözler: Fatih Terim kepengi kapatıyor
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid'e 6-0 yenilirken spor yazarları tarihi hezimeti yorumladı. Yazarlar, Terim ve öğrencilerinin silik görüntüsüne vurgu yaptı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından gruptan çıkma şansını matematiksel olarak yitirdi. Spor yazarları maçın ardından fiyasko skoru yorumladı.
Mehmet Demirkol: Terim büyük bir kızgınlıkla ‘Bazılarına son şanslarını verdik’ dedikten 3 hafta sonra Beşiktaş maçındaki ilk 11’i Belhanda dışında sahaya sürdü. Ve maç 14 dakikada 3-0’a geldi... Terim, Türk Futbol Devrimi’nin bayraktarlığını yapmış bir devrimciydi. Maalesef kepengi de o kapatıyor.
Erman Özgür: Formsuz olabilirsin, kötü bir gününde yakalanabilirsin, şans yanında olmayabilir falan neyse ama bunların tamamının yanında bir de niyetin yoksa 15 dakikada 3, bir devrede 4 gol yediğin bir maç olabilir. Marcelo’nun 2 asisti, Rodrygo’nun attığı gollerin yanında yaptığı asist futbol adına iyi işlerdi ama ne olursa olsun tepki vermeyen hatta maç daha başlamadan direnmeye niyeti olmayan bir Galatasaray vardı sahada.
Şansal Büyüka: Kimse “Koca Real Madrid, olur böyle şeyler” diye palavra atmasın. Brugge takımı Galatasaray’dan daha mı pahalı, daha mı kaliteli... Daha 15 gün önce Bernebau Stadı’na geldi, 80 bin İspanyol’un önünde sahayı Real Madrid’e dar etti, 2-0 da öne geçti. Real Madrid 2-2 ile canını zor kurtardı. Beğenmediğimiz, dudak büktüğümüz Brugge takımı bunu yapıyor da, biz niye yapamıyoruz?Bir ülke futbolu bu kadar sevip, futbola bu kadar yatırım yapıp, bu kadar “ızdırap” çeker mi? Maalesef biz çekiyoruz, Türkiye çekiyor. Ama kabul edelim ki, ektiğimizi biçiyoruz, attığımız yanlış adımların faturasını ödüyoruz.Görürsünüz, “annemizin ligi” başlar, her şeyi unuturuz. “Penaltıyı vermedin. Operasyon var, örgüt var” diye gene birbirimize gireriz, tek kelime futbol konuşup tartışmayız.