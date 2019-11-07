Real Madrid bozgunu sonrası şok sözler: Fatih Terim kepengi kapatıyor

Şansal Büyüka: Kimse “Koca Real Madrid, olur böyle şeyler” diye palavra atmasın. Brugge takımı Galatasaray’dan daha mı pahalı, daha mı kaliteli... Daha 15 gün önce Bernebau Stadı’na geldi, 80 bin İspanyol’un önünde sahayı Real Madrid’e dar etti, 2-0 da öne geçti. Real Madrid 2-2 ile canını zor kurtardı. Beğenmediğimiz, dudak büktüğümüz Brugge takımı bunu yapıyor da, biz niye yapamıyoruz?Bir ülke futbolu bu kadar sevip, futbola bu kadar yatırım yapıp, bu kadar “ızdırap” çeker mi? Maalesef biz çekiyoruz, Türkiye çekiyor. Ama kabul edelim ki, ektiğimizi biçiyoruz, attığımız yanlış adımların faturasını ödüyoruz.Görürsünüz, “annemizin ligi” başlar, her şeyi unuturuz. “Penaltıyı vermedin. Operasyon var, örgüt var” diye gene birbirimize gireriz, tek kelime futbol konuşup tartışmayız.