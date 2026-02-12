Raydan çıkan tramvay durakta bekleyen yolculara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Saraybosna’da Ilıca ile Başçarşı arasında sefer yapan tramvay, Ulusal Müze Durağı’na yaklaşırken henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.Tramvayın durakta bekleyen yolculara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.