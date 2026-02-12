BIST 14.168
Anadolu Ajansı
Raydan çıkan tramvay durakta bekleyen yolculara çarptı! Ölü ve yaralılar var

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, raydan çıkan tramvayın durakta bekleyen yolculara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Raydan çıkan tramvay durakta bekleyen yolculara çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Saraybosna’da Ilıca ile Başçarşı arasında sefer yapan tramvay, Ulusal Müze Durağı’na yaklaşırken henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı.Tramvayın durakta bekleyen yolculara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Raydan çıkan tramvay durakta bekleyen yolculara çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Raydan çıkarak kara yoluna savrulan tramvayın bulunduğu güzergah, polis ekiplerince araç trafiğine kapatıldı.

Raydan çıkan tramvay durakta bekleyen yolculara çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 3
Raydan çıkan tramvay durakta bekleyen yolculara çarptı! Ölü ve yaralılar var - Resim: 4
