Ravensbrück Toplama Kampında sıradan kadınlar nasıl sadist Nazi askerlerine dönüştü?
Nazi Almanya'sının kadınlara özel en büyük esir kampı Ravensbrück’te, çoğu siyasi suçlulardan ve Yahudilerden oluşan en az 30 bin kadın işkence yapılarak öldürüldü. Ancak, İkinci Dünya Savaşı sonrasında, SS muhafızları olarak çalışan binlerce kadından sadece 77'si mahkemeye çıkarıldı ve çok azı mahkum edildi. Kamptaki işkenceci kadınların birçoğu ise fakir ve yoksul ailelerden gelen sıradan Alman kadınlarıydı.
1944 tarihli bir Alman gazetesinin iş ilanında "Askeri bir sitede çalışmak üzere 20 ile 40 yaşları arasında sağlıklı kadın işçiler aranıyor" ifadeleri göze çarpıyor. Ayrıca, kadınlara yapacakları iş karşısında iyi ücret, bedava yemek, ücretsiz konaklama ve giyim sözü veriliyor. Ancak ilan, giysinin bir Nazi forması, askeri sitenin ise toplama kampı olduğuna değinmiyor. İşte Ravensbrück’te toplama kampında yaşananlar ve sıradan kadınların sadist Nazi askerlerine dönüşmesinin öyküsü...
BBC’den Damien McGuinnes’in haberine göre, bugün Naziler tarafından kadın esirler için inşa edilen Ravensbrück kampına ait ahşap kışla çoktan yok oldu. Geriye kalan tek şey ise Almanya’nın başkenti Berlin'in yaklaşık 80 km kuzeyinde bulunan boş ve kayalık bir alan.
Yatak odalarından gaz odalarını izlediler
Ancak ahşap panjurları ve balkonları bulunan sekiz villa halen duruyor. Ortaçağ Alman kulübelerinin 1940'ların Nazi versiyonu olan evlerde kadın gardiyanların bazıları çocuklarıyla birlikte yaşadı. Balkonlardan bir ormana ve güzel bir göle bakabilirlerdi. Ancak yatak odalarından, mahkumlarının zincirlerini ve gaz odasının bacalarını izlediler.
Çoğu gençti ve fakir ailelerden geliyordu
Ravensbrück'teki anıt müzesi müdürü Andrea Genest, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlar, kadınların bu kadar acımasız olabileceğini düşünmekten hoşlanmıyor. Toplama kampında çalışan genç kadınların çoğu daha fakir ailelerden geliyordu, ya okulu erken bırakmışlardı ya da kariyer yapmak için çok az fırsat bulmuşlardı. Ayrıca, bu bir fabrikada çalışmaktan daha çekiciydi. Birçoğu Nazi gençlik gruplarında telkin edilmişti ve Hitler'in ideolojisine inanıyordu. Düşmanlarına karşı bir şeyler yaparak toplumu desteklediklerini hissettiler" ifadelerini kullandı.