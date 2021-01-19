Ravensbrück Toplama Kampında sıradan kadınlar nasıl sadist Nazi askerlerine dönüştü?

Çoğu gençti ve fakir ailelerden geliyordu

Ravensbrück'teki anıt müzesi müdürü Andrea Genest, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanlar, kadınların bu kadar acımasız olabileceğini düşünmekten hoşlanmıyor. Toplama kampında çalışan genç kadınların çoğu daha fakir ailelerden geliyordu, ya okulu erken bırakmışlardı ya da kariyer yapmak için çok az fırsat bulmuşlardı. Ayrıca, bu bir fabrikada çalışmaktan daha çekiciydi. Birçoğu Nazi gençlik gruplarında telkin edilmişti ve Hitler'in ideolojisine inanıyordu. Düşmanlarına karşı bir şeyler yaparak toplumu desteklediklerini hissettiler" ifadelerini kullandı.