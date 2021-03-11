Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği Demet Akbağ açıkladı 'İhmal etmiş gitmek istememiş'

Tv100'ün haberine göre; Akbağ acı gerçeği de o sırada açıkladı. Demet Akbağ açıklamasında "Kalp zaten problemliydi. Bir de kovid sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan ayrıldı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.