Rasim Öztekin'le ilgili acı gerçeği Demet Akbağ açıkladı 'İhmal etmiş gitmek istememiş'
Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirip vefat etmesiyle ilgili acı gerçeği Demet Akbağ açıkladı. Rasim Öztekin dün ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp krizinin ardından Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu dün ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Kalbi nedeniyle daha önce de tedavi gören Öztekin, hastaneye kaldırıldıktan 24 saat sonra hayata gözlerini yumdu.
Demet Akbağ dün fizik tedavi için gittiği Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Demet Akbağ yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu "Çok ağladım" dedi.
Tv100'ün haberine göre; Akbağ acı gerçeği de o sırada açıkladı. Demet Akbağ açıklamasında "Kalp zaten problemliydi. Bir de kovid sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş. Bu dönemde hastaneye gitmek istememiş. Ani gelen bir kalp krizi aramızdan ayrıldı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.
Öte yandan Rasim Öztekin, dün Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi.