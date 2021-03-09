Rasim Öztekin'in son söyleşisi ortaya çıktı teklifi reddetmişti! 'Bu iş bitmiştir’ diyene kadar...
Kalp hastalığı sebebiyle hayatını 61 yaşında kaybeden Rasim Öztekin'in son söyleşisinde söyledikleri ortaya çıktı.
Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, Pazar günü öğle saatlerinde fenalaştı. Kalp krizi sonucu kalbi duran 62 yaşındaki sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı, daha sonra İstanbul Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’ne sevk edilmişti.
Öztekin, Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ölüm haberini Fahrettin Koca duyurdu: 62 yaşındaki sanatçının vefatını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
Rasim Öztekin, ölmeden önce 2005’den bu yana evli olduğu eşi, gazeteci Esra Kazancıbaşı Öztekin ile uzun bir söyleşi yapmıştı.