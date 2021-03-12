Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan ağlatan mektup gözyaşlarıyla yazdı
Rasim Öztürk'ün vefatının ardından eşi Esra Kazancıbaşı, yazdıklarıyla herkesin gözlerini doldurdu.
Usta sanatçı Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde uğurlanan büyük usta, ardında gözü yaşlı ailesini ve sevenlerini bıraktı. Rasim Öztekin'in eşi de gözü yaşlı bir mektup kaleme aldı.
"Bizimki her geçen gün gittikçe büyüyen bir aşk hikayesiydi" diyerek sözlerine başlayan Esra Kazancıbaşı, Facebook'tan yayımladığı mektubunda şu satırlara yer verdi:
"Bizimki her geçen gün gittikçe büyüyen bir aşk hikayesiydi evlilik aşkı öldürür diyenlere inat. Aradan geçen 20 yıla rağmen ilk günkü gibi heyecanla elele, sarmaş dolaş yürüdüğümüz yollar, gölgesinde serinlediğimiz Cunda’nın, Midilli’nin zeytin ağaçları artık tanıklık edemeyecek aşkımıza.''
''Güneşin batışını izlerken yaptığımız derin sohbetler, dedikodular, Ege’nin mavi sularında Diego ile oynadığımız oyunlar artık yaşanmayacak."