Rasim Öztekin'in cenazesine en yakını katılamadı mektup yolladı bakın ne yazıyordu
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda anma töreni düzenlendi.
62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, pazar günü kalp krizi geçirdi. Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'ne kaldırılan usta oyuncudan kötü haber geldi. Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Usta oyuncunun vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
Ailesinin isteğiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenecek tören için ailesi açıklama yaptı. Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin ve kızı Pelin Öztekin yaptığı ortak açıklamada, şunları yazdılar:
"Onu son yolculuğuna binlerce seveninin alkışları ve çiçekleri eşliğinde uğurlamak isterdik. Ancak içinde bulunduğumuz pandemi koşulları ve Rasim Öztekin’in bu konuda gösterdiği özel hassasiyet nedeniyle sınırlı sayıda katılımın olacağı bir cenaze töreni düzenlenecektir.''
Rasim Öztekin'in Kadıköy Siyami Ersek Hastanesi'nden alınan cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı'na getirilmesiyle tabutun üzerine serilen Galatasaray ve Türk bayrakları dikkat çekti.