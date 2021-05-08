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Rasim Öztekin'i kaybedeli 2 ay oldu kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla yürek sızlattı

Rasim Öztekin'i kaybedeli 2 ay oldu kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla yürek sızlattı

Usta isim Rasim Öztekin'in vefatının üzerinden iki ay geçti, kızı Pelin Öztekin Instagram'dan duygusal bir paylaşım yaptı, yürekler sızladı.

Rasim Öztekin'i kaybedeli 2 ay oldu kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla yürek sızlattı

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta hayatını kaybetti. Ani ölümüyle başta ailesi olmak üzere herkesi yasa boğan sanatçının oyuncu kızı Rasim Öztekin ise sosyal medya hesabından babasına özlemini dile getirdi.

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Rasim Öztekin'i kaybedeli 2 ay oldu kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla yürek sızlattı

2 ay önce kaybettiği babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Pelin Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden sevdiğim 8 artık uğursuz. Her ayın 8'i çıkmaz sokak gibi ve sensizlik hala tam anlamını bulup da dile getiremediğim lanet bir çaresizlik.''

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Rasim Öztekin'i kaybedeli 2 ay oldu kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla yürek sızlattı

''Bıraktığından daha dağınık buralar ve ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça!''

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Rasim Öztekin'i kaybedeli 2 ay oldu kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla yürek sızlattı

''Alışacaksın diyorlar ama hiç sormuyorlar baba, ben alışmak istiyor muyum?"

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