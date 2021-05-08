Rasim Öztekin'i kaybedeli 2 ay oldu kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla yürek sızlattı
Usta isim Rasim Öztekin'in vefatının üzerinden iki ay geçti, kızı Pelin Öztekin Instagram'dan duygusal bir paylaşım yaptı, yürekler sızladı.
Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Rasim Öztekin, kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 8 Mart'ta hayatını kaybetti. Ani ölümüyle başta ailesi olmak üzere herkesi yasa boğan sanatçının oyuncu kızı Rasim Öztekin ise sosyal medya hesabından babasına özlemini dile getirdi.
2 ay önce kaybettiği babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Pelin Öztekin, şu ifadeleri kullandı:
"Eskiden sevdiğim 8 artık uğursuz. Her ayın 8'i çıkmaz sokak gibi ve sensizlik hala tam anlamını bulup da dile getiremediğim lanet bir çaresizlik.''
''Bıraktığından daha dağınık buralar ve ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça!''
''Alışacaksın diyorlar ama hiç sormuyorlar baba, ben alışmak istiyor muyum?"