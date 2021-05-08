Rasim Öztekin'i kaybedeli 2 ay oldu kızı Pelin Öztekin yazdıklarıyla yürek sızlattı

2 ay önce kaybettiği babasıyla çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Pelin Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden sevdiğim 8 artık uğursuz. Her ayın 8'i çıkmaz sokak gibi ve sensizlik hala tam anlamını bulup da dile getiremediğim lanet bir çaresizlik.''