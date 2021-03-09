Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bu mesajı göndermiş

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve tedaviye alındığı Siyami Ersek Hastanesi’nde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Rasim Öztekin'e 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.