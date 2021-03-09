Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bu mesajı göndermiş
Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, hayata veda etti. Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce ünlü yönetmene yolladığı mesaj ortaya çıktı.
62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve tedaviye alındığı Siyami Ersek Hastanesi’nde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Rasim Öztekin'e 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.
Ölüm haberini Fahrettin Koca duyurdu: 62 yaşındaki sanatçının vefatını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı: Sosyal medya hesaplarından merhum Rasim Öztekin'in fotoğrafını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu notu düştü: "Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
20 dakika önce bu mesajı göndermiş: Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven'e şiir yazdığı ortaya çıktı. Güven mesajında, "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun" dedi.