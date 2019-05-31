Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber! Hakaret davasında karar çıktı

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Rasim Ozan Kütahyalı’yı ve Sabah gazetesini, Nazlı Işıldak’a 5 bin Türk lirası manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Oda TV'nin haberine göre mahkeme, yazının yazıldığı 22 Şubat 2017 tarihinden bu güne kadar ki yasal faizin de davacı Işıldak’a ödemesine hükmetti.