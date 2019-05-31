Rasim Ozan Kütahyalı'ya kötü haber! Hakaret davasında karar çıktı
Nagehan Alçı'ya "Bank Asya'dan krediyle alarak oturduğunuz yalıda vicdanınız nasıl rahat ediyor?" sorusunu soran Nazlı Işıldak'a hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezası belli oldu.
Köşe yazarı ve sunucu Rasim Ozan Kütahyalı, uzun süren sessizliğin ardından yeniden gündeme geldi. Sabah Gazetesi'ndeki yazısında eşine hakaret eden piyanist Nazlı Işıldak hakkında söyledikleri nedeniyle mahkemeye verilen Kütahyalı'nın cezası, önceki gün görülen davada belli oldu.
İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, Rasim Ozan Kütahyalı’yı ve Sabah gazetesini, Nazlı Işıldak’a 5 bin Türk lirası manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Oda TV'nin haberine göre mahkeme, yazının yazıldığı 22 Şubat 2017 tarihinden bu güne kadar ki yasal faizin de davacı Işıldak’a ödemesine hükmetti.
Peki ne olmuştu?: İki yıl önce Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı ile Etiler’de bir kafede karşılaşan müzisyen Nazlı Işıldak, Alçı’ya, Ergenekon ve Balyoz sürecinde televizyon ekranlarında ve yazılarında toplumu yanlış yönlendirdiğini söylemişti.
Sözlerinin devamında Işıldak, "Bank Asya'dan krediyle alarak oturduğunuz yalıda vicdanınız nasıl rahat ediyor?" demiş, Nagehan Alçı da yanıt vermeyerek kafeyi terk etmişti.