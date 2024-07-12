Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Havalimanı'nı birbirine kattı
Boşandığı eşi Nagehan Alçı’yı tehditleriyle gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul Havalimanı’nı birbirine kattı.
MedyaRadar’ın haberine göre, Rasim Ozan Kütahyalı, 4 Mayıs 2024, saat 04.30 sularında İstanbul Havalimanı CIP bölümünde olay çıkarttı.
Ayakta durmakta güçlük çeken Rasim Ozan Kütahyalı, sadece Business Class uçak bileti ile Elite kart sahiplerinin kullandığı CIP’e giremeyince ilk olarak ‘Ben Rasim Ozan Kütahyalı’yım. Beni buradan içeri alacaksınız. Arapları içeri alıyorsunuz, Türklere kapıları kapatıyorsunuz’ diye bağırmaya başladı.
Kütahyalı bu tehditleri savururken THY personeli sakinliğini koruyup "CIP’e ancak Elite kart sahipleri ve Business biletle uçanları alıyoruz. Dil, din, ırk ayrımı yapmıyoruz. Kimseye ayrıcalık yapamıyoruz" karşılığını verdi.
Bunun üzerine daha da sinirlenen Kütahyalı, "Beni buraya almayan o yetkiliniz Türkiye’ye manşet olacak. İstersen son kez uyar. Ona göre evet desin.. Ben kardeşim şuyum desin. Ben yiğit adamım desin. Türkiye'ye manşet olmak istiyorum desin. Ondan sonra da ben buradan gideceğim. Son kez uyar. Salak, küçük zekalı.. Tam beyinsizdir o... O anladığım kadarıyla bir şey olmayacağını düşünüyor"