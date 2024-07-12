Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul Havalimanı'nı birbirine kattı

Bunun üzerine daha da sinirlenen Kütahyalı, "Beni buraya almayan o yetkiliniz Türkiye’ye manşet olacak. İstersen son kez uyar. Ona göre evet desin.. Ben kardeşim şuyum desin. Ben yiğit adamım desin. Türkiye'ye manşet olmak istiyorum desin. Ondan sonra da ben buradan gideceğim. Son kez uyar. Salak, küçük zekalı.. Tam beyinsizdir o... O anladığım kadarıyla bir şey olmayacağını düşünüyor"