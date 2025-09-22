Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'nın paylaşımı çok konuşuldu
Rasim Ozan Kütahyalı ile pilates eğitmeni Pınar Ayaz evlendi. Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı'nın, çiftin evliliğiyle ilgili yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Alçı paylaşıma gelen bazı yorumlara sinirlenip, "Türkiye tam bir açık hava tımarhanesi!" dedi.
Rasim Ozan Kütahyalı, pilates eğitmeni Pınar Ayaz ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin sade bir törenle gerçekleşen nikahından fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Nikahta dikkat çeken ayrıntı ise, Ayaz'ın nikah şahidinin avukat Merve Uçanok olmasıydı.
Ayrılık sürecini o yönetmişti
Uçanok, 2023 yılında Kütahyalı ile gazeteci Nagehan Alçı'nın boşanma sürecinde de yer almış, o dönemde çiftin ayrılık sürecini yöneten isim olmuştu.
Ancak dikkat çeken gelişme, Nagehan Alçı'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Çiftin nikah fotoğrafını sosyal medyada yayınlayan Alçı, "Pınar ve Rasim'e mutluluklar diliyorum… Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.