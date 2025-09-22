BIST 11.496
Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'nın paylaşımı çok konuşuldu

Rasim Ozan Kütahyalı ile pilates eğitmeni Pınar Ayaz evlendi. Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı'nın, çiftin evliliğiyle ilgili yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Alçı paylaşıma gelen bazı yorumlara sinirlenip, "Türkiye tam bir açık hava tımarhanesi!" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'nın paylaşımı çok konuşuldu - Resim: 1

Rasim Ozan Kütahyalı, pilates eğitmeni Pınar Ayaz ile ikinci kez nikah masasına oturdu. Çiftin sade bir törenle gerçekleşen nikahından fotoğraflar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'nın paylaşımı çok konuşuldu - Resim: 2

Nikahta dikkat çeken ayrıntı ise, Ayaz'ın nikah şahidinin avukat Merve Uçanok olmasıydı.

Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'nın paylaşımı çok konuşuldu - Resim: 3

Ayrılık sürecini o yönetmişti

Uçanok, 2023 yılında Kütahyalı ile gazeteci Nagehan Alçı'nın boşanma sürecinde de yer almış, o dönemde çiftin ayrılık sürecini yöneten isim olmuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'nın paylaşımı çok konuşuldu - Resim: 4

Ancak dikkat çeken gelişme, Nagehan Alçı'nın paylaşımıyla ortaya çıktı. Çiftin nikah fotoğrafını sosyal medyada yayınlayan Alçı, "Pınar ve Rasim'e mutluluklar diliyorum… Yolları açık olsun" ifadelerini kullandı.

