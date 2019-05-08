RASAT betonların yerleşim alanlarını kapladığı İstanbul'u görüntüledi

TÜBİTAK'ın ürettiği ve uzayda faaliyetlerine devam eden RASAT, 5 Nisan 2019'da betonların yerleşim alanlarını kapladığı İstanbul'u görüntüledi. Türkiye'nin mega kenti İstanbul, ülke gündemini belirlemekle birlikte son aylarda kendi geleceğiyle gündem oluyor. Öyle ki İstanbul'da iptal edilen ve 23 Haziran'da tekrar edilecek seçimin sonuçları merak ediliyor.



