Rapora bakanlar şok oldu! Koronavirüs vakaları geçen aya göre patladı
Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden koronavirüs haritasını paylaştı. Haritadaki artış dikkat çekerken, özellikle bir bölgedeki geçen aya göre vaka sayılarındaki patlama endişe yarattı.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.
Toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951'e ulaştı. Hasta sayısı 386 bin 820, vefat sayısı 10 bin 639, ağır hasta sayısı 2 bin 564, aktif hasta sayısı 43 bin 802 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.
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