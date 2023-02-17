Rapor çıktı! Spor salonu için kolon kesip, yerine ayna, soyunma kabini ve elbise askısı konulmuş
DİARBAKAR'da deprem sırasında en fazla can kaybının yaşandığı Diyar Galeria sitesiyle ilgili ön inceleme raporu çıktı. Binanın altında faaliyet gösteren fitnes salonu için binanın ana taşıyıcısı bazı kolonların kesildiği, yerine de boy aynası, soyunma kabinleri, elbise askısı konulduğu ortaya çıktı.
Diyarbakır’da iki bloğu depremde yıkılan Diyar Galeria’nın zemininin altındaki katlarda faaliyet gösteren fitness, masaj ve spor salonunda binanın ana taşıyıcısı bazı kolonların kesildiği ön inceleme raporuyla kesinleşti. Kolon olması gereken yerde boy aynası, soyunma kabinleri, elbise askısı olduğu belirlendi.
Diyarbakır'daki Diyar Galeria Sitesi'nin çöken 2 bloğunda enkaz altında kalan Diyarbakır Barosu avukatlarından Serhan Özdemir'in cansız bedenine 9 gün sonra ulaşılmıştı. Genç avukatın, vefat ettiği sitedeki marketle kolonları kestiği için mahkemelik olduğu ortaya çıkmıştı.
Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve Diyarbakır'da deprem sırasında en fazla can kaybının yaşandığı Diyar Galeria sitesinin çöken iki bloğuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunda görevli 4 savcının koordinasyonunda yürüttüğü soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
Binanın eksi bir katında uzun yıllardan beri faaliyet yürüten fitness, masaj ve spor salonu ile yüzme havuzundan oluşan kompleksin soruşturma dosyasına giren deprem öncesi çekilmiş görüntü ve fotoğraflarının savcılıkça yapılan ön incelemesi ve yapılan tespitlere göre, spor kompleksinde aynı açıda olması gereken bazı kolon ve kirişlerin yerinde olmadığı, kolon olması gereken yerde boy aynası, soyunma dolabı ve kabinleri, elbise askısı gibi eşyaların yerine konulduğu belirlendi.