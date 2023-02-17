Rapor çıktı! Spor salonu için kolon kesip, yerine ayna, soyunma kabini ve elbise askısı konulmuş

Binanın eksi bir katında uzun yıllardan beri faaliyet yürüten fitness, masaj ve spor salonu ile yüzme havuzundan oluşan kompleksin soruşturma dosyasına giren deprem öncesi çekilmiş görüntü ve fotoğraflarının savcılıkça yapılan ön incelemesi ve yapılan tespitlere göre, spor kompleksinde aynı açıda olması gereken bazı kolon ve kirişlerin yerinde olmadığı, kolon olması gereken yerde boy aynası, soyunma dolabı ve kabinleri, elbise askısı gibi eşyaların yerine konulduğu belirlendi.