Rapor çıktı! Evdeki kanlar Mehmet Kaplan'a ait: Meğer Duygu Delen balkondan düşerken...

Daha önce 3 ayrı raporun hazırlandığı ve tarafların çelişkili bulduğu için itiraz ettiği Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yargılamayı yapan 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'ndan detaylı rapor talebinde bulundu.