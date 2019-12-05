Rapçi T.I'ın açıklamalarının ardından New York'da bekaret testi yasağı konuşuluyor

New York'ta hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da bu uygulamanın yasaklanması için iki ayrı girişim var. New York Eyaleti Kadınlar ve Kızlar Konseyi Başkanı ve Vali Sekreteri Melissa DeRosa, "Bu uygulama rahatsız edici, tıbbi bir değeri yok ve eyaletimizde olmamalı" dedi.