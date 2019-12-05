Rapçi T.I'ın açıklamalarının ardından New York'da bekaret testi yasağı konuşuluyor
Amerikalı rapçi T.I'ın her sene kızına bekaret testi yaptırdığını açıklamasının ardından New York'da bu testlerin yasaklanması konuşuluyor.
Bir kişinin vajinal cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını tespit etmeyi amaçlayan testte kadınların veya kızların kızlık zarının (vajinanın girişinde bulunma ihtimali olan ince bir doku) yırtılıp yırtılmadığı doktorlar tarafından inceleniyor.
New York eyaletindeki Demokrat siyasetçi Michaelle Solages, "Bu açıklamayı duyduğumda tiksindim" dedi. Yasa teklifinin geçmesi için mücadele eden Solages, BBC'ye yaptığı açıklamada bunun "Kadınlara ve kızlara karşı şiddetin bir türü" olduğunu belirtti.
Michalle Solages, "T.I.'ın sözleri ve kızına yaptığı kabul edilemez. Kadınların birer mal olduğu mesajı yayıyor ve bu yanlış." ifadelerini kullandı.
New York'ta hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da bu uygulamanın yasaklanması için iki ayrı girişim var. New York Eyaleti Kadınlar ve Kızlar Konseyi Başkanı ve Vali Sekreteri Melissa DeRosa, "Bu uygulama rahatsız edici, tıbbi bir değeri yok ve eyaletimizde olmamalı" dedi.