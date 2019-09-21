Rapçi Şehinşah'a konser öncesi gözaltı şoku

Şehinşah’ın paylaşımı şöyle: “Sabah evime gelen polisler eşliğinde, bir şarkımda geçen sözler üzerine gözaltına alındım. Birkaç saat süren ifadenin ardından daha şimdi vatan karakolundan salıverildim. Memur arkadaşlar sağ olsun, konsere yetişmem için ellerinden geldikçe hızlı oldular fakat prosedür gereği vakit aldı. Hızlı bir şekilde yola çıkıyoruz, geç kalırsam kusura bakmayın.”