Rapçi Şehinşah'a konser öncesi gözaltı şoku
Rapçi Şehinşah sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.
Rapçi Şehinşah, gözaltına alındı. Şehinşah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltı gerekçesinin bir şarkısında geçen sözler olduğunu kaydetti.
Bursa konseri öncesi gözaltına alınan ünlü rapçi, verdiği ifadenin ardından serbest kaldığını aktardı.
Şehinşah’ın paylaşımı şöyle: “Sabah evime gelen polisler eşliğinde, bir şarkımda geçen sözler üzerine gözaltına alındım. Birkaç saat süren ifadenin ardından daha şimdi vatan karakolundan salıverildim. Memur arkadaşlar sağ olsun, konsere yetişmem için ellerinden geldikçe hızlı oldular fakat prosedür gereği vakit aldı. Hızlı bir şekilde yola çıkıyoruz, geç kalırsam kusura bakmayın.”
Şehinşah Kimdir?
Şahların şahı, en büyük hükümdar anlamına gelen Şehinşah adı ile tanınan Ufuk Yıkılmaz, 1986 yılında Erzincan, Kemah ilçesinde dünyaya geldi.