Rapçi Murda'ya hapis şoku! Meğer Türkiye vatandaşı değilmiş: Şarkıları başını yaktı
Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan’ın, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme, Doğan’ın 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan’ın, 'Duman', 'Pahalı' ve 'Eh Baba' isimli şarkılarında yer alan birtakım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 53.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Önder Doğan’ın avukatı Ümit Gürkal Egemen hazır bulundu.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın şarkıların kendine ait olduğunu kabul ettiği, ‘Duman’, ‘Pahalı’ ve ‘Eh Baba’ isimli şarkılarındaki sözlerin uyuşturucu madde kullanılmasını alenen özendirecek nitelikte olduğunu belirtti.
Sanığın 'uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan zincirleme şekilde 6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.