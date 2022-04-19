Rapçi Murda'ya hapis şoku! Meğer Türkiye vatandaşı değilmiş: Şarkıları başını yaktı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın şarkıların kendine ait olduğunu kabul ettiği, ‘Duman’, ‘Pahalı’ ve ‘Eh Baba’ isimli şarkılarındaki sözlerin uyuşturucu madde kullanılmasını alenen özendirecek nitelikte olduğunu belirtti.