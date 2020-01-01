Rapçi Killa Hakan yeni yıla güzel şeyler gelecek diyerek havaya defalarca ateş etti!

Sosyal medyadan bu anları yayımlayan rapçi, "2019 Fight Kulüp. Fight Kulüp gibi de geçti. Haksızlıklara karşı dimdik ayakta durduk; ilk kural saygı dedik, hala da diyoruz ve hep mücadele ediyoruz. 2020'de size çok güzel sürprizler gelecek. Fight kulüp 2'ye hazırlıklı olun, çok güzel şeyler gelecek" diyerek havaya ateş etti.