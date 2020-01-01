Rapçi Killa Hakan yeni yıla güzel şeyler gelecek diyerek havaya defalarca ateş etti!
Türk asıllı rapçi Killa Hakan evinin önünden ateş açarak 2019'u uğurladı. Killa Hakan'ın bu anları yayımlaması sosyal medyada büyük tepki topladı.
2019'da çıkardığı Fight Kulüp isimli şarkısıyla meydan okuyan Killa Hakan, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni yıl videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Rapçi Killa Hakan yeni yıla girdiğimiz anlarda havaya ateş açarak kutlama yaptı. Hakan'ın bu anları sosyal medyada yayımlamasıyla birçok kişinin tepkisini üzerinde topladı.
Sosyal medyadan bu anları yayımlayan rapçi, "2019 Fight Kulüp. Fight Kulüp gibi de geçti. Haksızlıklara karşı dimdik ayakta durduk; ilk kural saygı dedik, hala da diyoruz ve hep mücadele ediyoruz. 2020'de size çok güzel sürprizler gelecek. Fight kulüp 2'ye hazırlıklı olun, çok güzel şeyler gelecek" diyerek havaya ateş etti.
Killa Hakan'ın Instagram hesabından paylaştığı video kısa sürede tepkilerin odağında olurken şarkıcı Simge Sağın'dan ilginç bir yorum geldi. Killa Hakan'ın havaya ateş etmesini normal karşılayan Sağın, "İyi seneler büyüksün" yorumunu yaptı.