Rapçi Killa Hakan ölüm kalım savaşı veriyor!

"Slm arkadaşlar baya bir zamandır yoktum ameliyat oldum iyileşmeye çalışıyorum sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah

Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler ❤️

Mücadeleye devam…⚔️🗡🥊" paylaşımına geçmiş olsun yorumları yapılmıştı...