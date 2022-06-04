Rapçi Killa Hakan ölüm kalım savaşı veriyor!
Killa Hakan adıyla bilinen Hakan Durmuş'tan üzücü bir haber geldi. Kendisi gibi rapçi olan arkadaşı Massaka, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Killa Hakan’ın sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi, sevenlerinden de dua istedi.
Rap müziğinde "Delight, Fight Clup, KİLLA İlk Kural Saygı" gibi parçalarıyla tanıdığımız ve geçtiğimiz mart ayında, ameliyat olduğunu, iyileşmeye çalıştığını açıklayan Killa Hakan'dan üzücü bir haber geldi.
"Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."
Rap şarkıcısı Massaka, paylaşımında arkadaşıyla eski bir fotoğrafını paylaştı.
"Slm arkadaşlar baya bir zamandır yoktum ameliyat oldum iyileşmeye çalışıyorum sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah
Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum tüm beni merak edip soranlara Tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler ❤️
Mücadeleye devam…⚔️🗡🥊" paylaşımına geçmiş olsun yorumları yapılmıştı...