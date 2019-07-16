Rapçi Hayki dini değerlere küfretti! Sosyal medya kullanıcıları tepkisini gösterdi
Rapçi Hayki, sosyal medya hesabı Twitter'da çocuk istismarına tepki gösterirken dini değerlere küfür etti. Hayki, aldığı tepkiler nedeniyle Twitter'da TT oldu.
Rap müzik dinleyicilerinin yakından tanıdığı Hayki, çocuk istismarına tepkisini göstermek için attığı bir twitte dini değerlere küfredince sosyal medya hesabı Twitter'ın gündemine oturdu. Kadıköy'lü rapçi olarak tanınan Hayki'nin ağır küfür içeren paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüdü.
Ünlü rapçi Hayki, çocuk istismarına tepkisini dini değerlere ağır bir şekilde küfrederek ortaya koydu. Twitter'da Hayki'nin dinin temel unsurlarına küfrettiğini fark eden insanlar Hayki'ye tepkilerini yine Twitter üzerinden gösterdi.
Twitter kullanıcıları, "DindüşmanıHayki" hashtagiyle paylaşımı yapan rapçiyi eleştiri yağmuruna tuttu. Hayki'nin attığı twit yüzünden hapis cezası almasını isteyenlerin olmasının yanı sıra Hayki'ye destek çıkan bazı sosyal medya kullanıcıları da oldu.
Hayki ise, Twitter'da "DindüşmanıHayki" hashtagiyle gündem olmasını ''İşlerimle olamadıysam da linçlerinizle tt olmuşum teşekkürler dostlar. Var olun bana kattıklarınız için..'' diyerek eleştirdi.