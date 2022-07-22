Rapçi Çakal Didim'de konser bitiminde silahlı saldırıya uğradı!

Çakal ve ekibine otelin girişine pusu kuruldu. Emirhan Çakal'ın yanında kendisi gibi rapçi arkadaşı Reckol'da vardı. Reckol, silah sesini duymasının ardından araçtan indiğini ve kaldıkları otelin önündeki 3 kişinin havaya ateş açtığını gördü.