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Rapçi Çakal Didim'de konser bitiminde silahlı saldırıya uğradı!

Rapçi Çakal Didim'de konser bitiminde silahlı saldırıya uğradı!

Türkçe Rap'in ünlü isimlerinden olan 'Çakal' lakaplı Emirhan Çakal isimli rapçi Didim konseri sonrası kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ünlü rapçi sağlık durumu ve uğradığı saldırı hakkında açıklama yaptı.

Rapçi Çakal Didim'de konser bitiminde silahlı saldırıya uğradı!

Türkçe Rap'in son dönemlerde oldukça popüler isimlerinden olan 'İmdat' isimli şarkısı ile adını geniş kitlelere duyuran 'Çakal' lakaplı Emirhan Çakal silahlı saldırıya uğradı.

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Rapçi Çakal Didim'de konser bitiminde silahlı saldırıya uğradı!

Aydın'ın Didim ilçesinde geçtiğimiz akşam konser veren 21 yaşındaki ünlü rapçi konser bitiminde kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı. 

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Rapçi Çakal Didim'de konser bitiminde silahlı saldırıya uğradı!

 Çakal ve ekibine otelin girişine pusu kuruldu. Emirhan Çakal'ın yanında kendisi gibi rapçi arkadaşı Reckol'da vardı. Reckol, silah sesini duymasının ardından araçtan indiğini ve kaldıkları otelin önündeki 3 kişinin havaya ateş açtığını gördü.

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Rapçi Çakal Didim'de konser bitiminde silahlı saldırıya uğradı!

Bu sırada saldırganı durdurmak isteyen bir Perros Blancos üyesi, silahın kabzasıyla başına vurulmasının ardından yaralandı.

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