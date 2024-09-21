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RAMS Park'ta toplanan Galatasaraylı taraftarlar, derbi için Kadıköy'e gitti

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RAMS Park'ta toplanan Galatasaraylı taraftarlar, derbi için Kadıköy'e gitti

Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maç için Kadıköy'e gitti.

RAMS Park'ta toplanan Galatasaraylı taraftarlar, derbi için Kadıköy'e gitti

RAMS Park'ın önünde toplanan yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, otobüslerle konvoy halinde Ülker Stadı'na doğru hareket etti.

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RAMS Park'ta toplanan Galatasaraylı taraftarlar, derbi için Kadıköy'e gitti

Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.

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RAMS Park'ta toplanan Galatasaraylı taraftarlar, derbi için Kadıköy'e gitti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadele, saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

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RAMS Park'ta toplanan Galatasaraylı taraftarlar, derbi için Kadıköy'e gitti
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