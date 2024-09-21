RAMS Park'ta toplanan Galatasaraylı taraftarlar, derbi için Kadıköy'e gitti
|
Galatasaraylı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbi maç için Kadıköy'e gitti.
RAMS Park'ın önünde toplanan yaklaşık iki bin sarı-kırmızılı taraftar, otobüslerle konvoy halinde Ülker Stadı'na doğru hareket etti.
113
Stat çevresinde büyük coşku yaşayan taraftarlar, karşılaşma öncesi tezahüratlarla takımlarını destekledi.
213
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadele, saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.
313
413