Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım takipçisine yaptığı jestle gönülleri fethetti!
Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından takipçisine verdiği bir yanıtla yine gönüllerde taht kurdu.
Faslı eşi İmane Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, takipçisinin yaptığı bir yoruma verdiği cevapla gündeme geldi. İşte Murat Yıldırım ve takipçisi arasında yaşanan diyalog...
Sosyal medya kullanıcısı genç kadın, “Annem zannediyormuş ki Instagram'da takip ettiği herkes onu da takip ediyor. Diyor ki; Murat Yıldırım benim takipçim" şeklinde tweet attı. Yıldırım, bu paylaşım üzerine, "Annenizi takip etmek istiyorum, adresini alabilir miyim?” diyerek hayranını takibe alarak yaptığı jest takdir topladı.
Ünlü oyuncu, ATV ekranlarında sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programının sunuculuğundan ayrılarak yeni bir dizi projesinde yer aldı. Show TV'nin yeni yapımı Ramo'da yer alan ünlü oyuncu, seyircilerinden büyük beğeni topladı.
Ramo'nun çekimleri için Adana'da bulunan oyuncu Yıldırım, Türkiye'de alınan korona tedbirleri kapsamında dizi setlerine ara vermek zorunda kaldı.