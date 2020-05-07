Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım takipçisine yaptığı jestle gönülleri fethetti!

Sosyal medya kullanıcısı genç kadın, “Annem zannediyormuş ki Instagram'da takip ettiği herkes onu da takip ediyor. Diyor ki; Murat Yıldırım benim takipçim" şeklinde tweet attı. Yıldırım, bu paylaşım üzerine, "Annenizi takip etmek istiyorum, adresini alabilir miyim?” diyerek hayranını takibe alarak yaptığı jest takdir topladı.