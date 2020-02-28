Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'ten şehit babası paylaşımı! 'İsimle selamlıyorum'
Show TV'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Ramo dizisinin güzel oyuncusu Esra Bilgiç, Türkiye'yi yasa boğan İdlib şehitleri sonrasında dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Ramo dizisinde Sibel karakteriyle tüm gözleri üzerine çeken Esra Bilgiç, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin kalleş saldırıları sonucu verdiğimiz 33 şehit sonrası dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Oyuncu Esra Bilgiç, bir şehit babasının fotoğrafını paylaşarak şu notu ekledi:
"Bu fotoğraflar bugünden değil. Garibanın, mazlumun yüreğini evlat acısıyla, kardeş acısıyla yakanların yüreği bin kat yansın kavrulsun. Şehit abilerimi ve kardeşlerimi rakamla değil sayıyla değil isimleriyle selamlıyorum!"
Suriye İdlib'de askerlerimize yapılan hain saldırının ardından 33 askerimizi şehit verdik. NATO, İdlib'deki 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanacak.
Esra Bilgiç Kimdir?
14 Ekim 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi’nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent’in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı.