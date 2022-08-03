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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç gerçek mesleğiyle duyanları şok etti! Meğer oyunculuğun yanı sıra...

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç gerçek mesleğiyle duyanları şok etti! Meğer oyunculuğun yanı sıra...

Başarılı oyunculuk performansıyla ekranların aranan yüzü olan Esra Bilgiç gerçek mesleğiyle duyanları şaşırttı.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç gerçek mesleğiyle duyanları şok etti! Meğer oyunculuğun yanı sıra...

Birçok dizi ve filmde rol alan 29 yaşındaki güzel ve başarılı oyuncu Esra Bilgiç geçtiğimiz günlerde aşk iddialarıyla gündem olmuştu. Ünlü oyuncu bu sefer gerçek mesleğiyle tekrardan gündem oldu.

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç gerçek mesleğiyle duyanları şok etti! Meğer oyunculuğun yanı sıra...

Diriliş Ertuğrul ve Ramo gibi birçok dizide rol alan Esra Bilgiç oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede televizyon dünyasının sevilen isimlerinden olmuştu.

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç gerçek mesleğiyle duyanları şok etti! Meğer oyunculuğun yanı sıra...

Geçtiğimiz günlerde Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş ile adı aşk iddialarına karışan güzel oyuncu bir derginin bu ay ki sayısına röportaj verdi.

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç gerçek mesleğiyle duyanları şok etti! Meğer oyunculuğun yanı sıra...

İstanbul'daki özel bir üniversitede bir yandan hukuk eğitimi alan oyuncu, hayallerinden bahsetti.

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