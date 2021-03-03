Ramo'nun hayranları çıldırttı Murat Yıldırım eşini savundu '5 kez bebek kaybetti!'
Ramo'da Esra Bilgiç ile başrol oynayan Murat Yıldırım'ı hayranlar çileden çıkardı. Murat Yıldırım eşi İmane Elbani'ye hakaret edenlere cevabını verdi.
Show TV ekranlarında yayımlanan Ramo dizisinin başrolleri Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım birbirine çok yakıştırılınca dizideki adları Ramo ve Sibel üzerinden 'Rambel' üzerinden binlerce yorum yapıldı. Fakat hayranları bu yorumlarda sınırları aştı ve Yıldırım'ın eşine hakarete varan sözler yazmaya başladı.
'Hayranlık' duygusunu abartan fanlarına sessiz kalmayan Murat Yıldırım, sosyal medyadan yazılı bir açıklama yaptı. İşte Ramo'nun yıldız ismi Murat Yıldırım'ın açıklamaları...
''RamBel' adı altında eşime hakaretler yağdıran, bana emir kipleri ile mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti.''
''Bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın ismi baktığımız sırada Esra'yı önerdi ve kimyamızın uyacağını söyledi. Benim de kanal ve yapıma iletmem sonucunda eşimin haklı olduğunu gördük.''