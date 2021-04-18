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Ramo'nun fişini çeken Show TV'den Güldür Güldür için flaş karar

Ramo'nun fişini çeken Show TV'den Güldür Güldür için flaş karar

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Doğa Rutkay, Mahir İpek gibi birçok ünlü ismin yer aldığı Güldür Güldür için Show TV flaş bir karar aldı.

Ramo'nun fişini çeken Show TV'den Güldür Güldür için flaş karar

İlk bölümü 2013 yılında Fox TV'de seyirciyle buluşan Güldür Güldür, kısa sürede reytinglerdeki büyük başarısıyla yeni sezonda Show TV'ye transfer olmuştu. 9 sezondur ekrana gelen program televizyon ekranının efsaneleri arasına ismini yazdırmıştı. 

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Ramo'nun fişini çeken Show TV'den Güldür Güldür için flaş karar

Ali Sunal'ın sunuculuğunu üstlendiği program zaman zaman tartışma yaratan skeçlere imza attı. 

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Ramo'nun fişini çeken Show TV'den Güldür Güldür için flaş karar

Geçtiğimiz haftalarda fenomen cenazesindeki imam skeciyle sevilen program büyük tepki çekti.

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Ramo'nun fişini çeken Show TV'den Güldür Güldür için flaş karar

Türk Diyanet Vakfı Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı "bu sözde zavallı programı kaldırmalarını bekliyoruz" demişti. 

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