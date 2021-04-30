Ramo'nun başrolünden gizli yardım! İhtiyaç sahiplerine bizzat dağıttı
SHOW TV ekranlarında final yapan Ramo dizisinin başrolü Murat Yıldırım, takdirlik bir harekete imza attı.
Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Murat Yıldırım, tam kapanmadan önce ihtiyaç sahiplerini unutmadı.
Yaptığı yardımlarla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu, Ramazan ayı için erzak kolisi hazırlatarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Oyuncu aracına yüklediği kolileri 17 günlük tam kapanma başlamadan önce tek başına taşıyarak dağıttı. Yıldırım'ın yaptığı bu anlamlı yardım ise bir vatandaşın o anları görüntülemesiyle ortaya çıktı.
Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım geçtiğimiz yıl da ramazan ayında bir süpermarkette ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırlarken görüntülenmişti.