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Ramo'nun başrolünden gizli yardım! İhtiyaç sahiplerine bizzat dağıttı

Ramo'nun başrolünden gizli yardım! İhtiyaç sahiplerine bizzat dağıttı

SHOW TV ekranlarında final yapan Ramo dizisinin başrolü Murat Yıldırım, takdirlik bir harekete imza attı.

Ramo'nun başrolünden gizli yardım! İhtiyaç sahiplerine bizzat dağıttı

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Murat Yıldırım, tam kapanmadan önce ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

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Ramo'nun başrolünden gizli yardım! İhtiyaç sahiplerine bizzat dağıttı

Yaptığı yardımlarla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu, Ramazan ayı için erzak kolisi hazırlatarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. 

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Ramo'nun başrolünden gizli yardım! İhtiyaç sahiplerine bizzat dağıttı

Oyuncu aracına yüklediği kolileri 17 günlük tam kapanma başlamadan önce tek başına taşıyarak dağıttı. Yıldırım'ın yaptığı bu anlamlı yardım ise bir vatandaşın o anları görüntülemesiyle ortaya çıktı.

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Ramo'nun başrolünden gizli yardım! İhtiyaç sahiplerine bizzat dağıttı

Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım geçtiğimiz yıl da ramazan ayında bir süpermarkette ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırlarken görüntülenmişti.

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