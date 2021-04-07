Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım kötü haberi verdi 'Bir yıllık kovalamanın ardından...'

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl kovalamanın ardından evet, Kovid beni de yakaladı. 5. günümdeyim daha iyiyim çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin."