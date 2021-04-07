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Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım kötü haberi verdi 'Bir yıllık kovalamanın ardından...'

Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım kötü haberi verdi 'Bir yıllık kovalamanın ardından...'

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'nun başrol oyuncusu Murat Yıldırım, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım kötü haberi verdi 'Bir yıllık kovalamanın ardından...'

Show TV'nin final kararıyla üzen dizisi Ramo'da Esra Bilgiç'in partneri başrol Murat Yıldırım, koronavirüse yakalandı. Ramo'nun setinde ise koronavirüs paniği yaşandı. Test sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evde karantina altına alındı, tedavisine başlandı.

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Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım kötü haberi verdi 'Bir yıllık kovalamanın ardından...'

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yıl kovalamanın ardından evet, Kovid beni de yakaladı. 5. günümdeyim daha iyiyim çok daha iyi olacağım. Bütün dünyadan bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum. Kendinize dikkat edin."

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Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım kötü haberi verdi 'Bir yıllık kovalamanın ardından...'

Bir kötü haber de Yıldırım'ın oynadığı Ramo dizisinden gelmişti.. Reytinglerde istenilen başarıyı göstermesine rağmen Ramo dizisinin hikayesi bitince final kararı alındı.

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Ramo'nun başrolü Murat Yıldırım kötü haberi verdi 'Bir yıllık kovalamanın ardından...'

Daha önce son 5 bölümünün kaldığı açıklanan dizi 40. bölümde final yapacak.

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