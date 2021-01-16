Ramo'nun başrolü gitti! İzleyiciyi şoke eden bir ayrılık yaşandı

Show TV'nin sevilen yapımlarından olan başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başarılı oyunculuk performansı ile izleyici tarafından kısa sürede beğeni toplayan Ramo dizisi 28. Yeni bölümü ile ekrana geldi.