Ramo'nun başrolü gitti! İzleyiciyi şoke eden bir ayrılık yaşandı
Show TV dizisi Ramo'da şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol isimlerinden, ünlü oyuncu Ramo'dan ayrıldı.
Show TV'nin sevilen yapımlarından olan başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in rol aldığı Ramo dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başarılı oyunculuk performansı ile izleyici tarafından kısa sürede beğeni toplayan Ramo dizisi 28. Yeni bölümü ile ekrana geldi.
İzleyenleri ekran başına kilitleyen Ramo dizisinde aksiyon tavan yaparken beklenmedik bir ayrılık haberi geldi. ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden sonra Ramo kadrosuna dahil olmuştu.
Olgun Şimşek yayımlanacak olan 28. bölümde Ramo dizisine veda etti.
Ramo'dan neler oldu?: Ramo, cehennemden sağ salim çıkıp, Irak'taki görevini bitirerek evine döndüğünde büyük bir sürprizle karşılaşır.